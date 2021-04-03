Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале. К ходатайству могут быть приложены личные поручительства от граждан, которые заслуживают доверия, что осужденный в случае применения к нему помилования не совершит новое преступление в течение неотбытой части наказания. Поручителями могут стать родители и другие близкие осужденного, его коллеги.





Форму личного поручительства определит Министерство внутренних дел, милиция же будет проверять подлинность документа и личность поручителя. По результата проверки по каждому поручительству составляется заключение, которое прилагается к ходатайству о помиловании.





Кроме того, свои ходатайства о помиловании на имя президента могут представить также общественные организации, политические партии, государственные служащие, трудовые коллективы, иные объединения граждан, юридические лица.





Если помилованный совершит новое умышленное преступление в период неотбытого наказания, суд может наказать рублем поручителя — от 30 до 500 базовых величин.

Изменения вступают в силу с 14 апреля 2021 года, Совмину отводится три месяца, чтобы обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом, принять меры по его реализации.





При рассмотрении ходатайств о помиловании принимаются во внимание:





характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного и отношение к содеянному, его поведение, отношение к труду (учебе),

участие в работе самодеятельности в местах лишения свободы, срок отбытого наказания, возмещение имущественного и морального вреда,

причиненного преступлением, уплата дохода, полученного преступным путем, наличие личных поручительств и заключения по ним органов внутренних дел, другие заслуживающие внимания обстоятельства;

мнение администрации исправительного учреждения либо другого органа, исполняющего наказание или иные меры уголовной ответственности,

наблюдательной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, а в иных случаях при необходимости также мнение районного, городского исполнительных комитетов или местной администрации.

Если ходатайство о помиловании отклоняется, осужденный может повторно подать заявление через полгода, осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления — через год.





Комиссия по вопросам помилования работает на основании указа президента от 3 декабря 1994 года № 250. В положении к указу отмечено, что помилование осужденных осуществляется в виде замены смертной казни пожизненным заключением, освобождения полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, замены наказания или его неотбытой части более мягким наказанием, освобождения от наказания условно и снятие судимости.

Подать ходатайство о помиловании на имя президента может любой осужденный, по делу которого приговор вступил в силу. Если человека приговорили к смертной казни, комиссия рассмотрит его дело, даже если он не обращался с заявлением.





В состав комиссии входят представители Администрации президента, судьи Верховного и Конституционного суда, представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ, коллегии адвокатов и научного сообщества. Комиссия готовит решение по каждому поступившему делу, на основании данного решения принимается указ президента о помиловании или непомиловании человека. При этом основания, почему принято то или иное решение, осужденному не разъясняют. В случае со смертной казнью решение оглашают непосредственно перед расстрелом.