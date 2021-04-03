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В российских школах предложили ввести курc белорусской литературы

В советские годы школьники читали произведения Коласа наравне с Пушкиным, это было нормой, заявил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.



Белорусская литература должна быть представлена в школьной программе в России, такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет Sputnik, на собрании "Союзное государство: открывая новые возможности". 

"Мы в школе читали Якуба Коласа наравне с Пушкиным, и это было нормой, чего, к сожалению, сейчас нет. Это, мне кажется, большой недостаток", – сказал Швыдкой.

Он отметил, что вопрос изучения российскими школьниками белорусских литературных произведений как раз лежит в плоскости Союзного государства. И руководящие органы этого объединения могли бы выступить с такой инициативой. Потому что потребность друг в друге не укладывается в нормативные документы, это важно понимать, подчеркнул Швыдкой.

"Многие русские артисты работали, как Янковский, в Беларуси всю жизнь – и были великими белорусскими артистами. Или  Николай Еременко-старший играл в национальном театре на белорусском прекрасном языке, вместе со Станютой", – отметил он.

По его словам, такой возможности и условий для расцвета русской культуры, как в Беларуси, нет нигде в мире.

"Я не знаю другого государства в мире, где такое могло бы быть. Когда вспоминаешь того же Раевского или Луценко, таких двух лидеров белорусской театральной жизни 60-80-х годов, никто не считал, кто они – русские или белорусы. Они представляли Беларусь", – резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Напомним, торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности" сегодня прошло в Москве и Минске. Встреча проходила в формате видеоконференции. В ней принял участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, политики, эксперты, журналисты.
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