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В Беларуси интернет будут вкл/выкл по желанию "администрации"

Нижняя палата парламента Беларуси в первом чтение проголосовала за поправки в закон «Об электросвязи», позволяющие властям в любой момент отключить страну от интернета.


В частности, проектом закона предлагается наделить Оперативно-аналитический центр при президенте РБ правом принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи в определенных законопроектом случаях.

Согласно поправкам, операторы связи будут обязаны выполнять требования ОАЦ по ограничению связи, в противном случае их ждет наказание за грубое нарушение законодательства о лицензировании в области связи.

«Одновременно закрепляется, что к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате [отключения интернета или мобильной связи].

При этом, приостановка или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий. То есть, после принятия закона операторы не будут компенсировать отключение интернета.

Срочное внесение перечисленных поправок в закон «Об электросвязи» указывает на попытку властей хотя бы частично легитимировать незаконные отключения интернета с лета 2020 года.
АФН
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