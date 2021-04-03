Российские таможенники раскрыли схему контрабанды нефтепродуктов в Беларусь
Таможенники в ходе проверки установили, что под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты. Стоимость контрабанды составила почти 3 млн долларов.
Раскрыт канал поставки контрабанды российских нефтепродуктов в Беларусь, сообщили в Центральной энергетической таможне РФ, пишет Sputnik.
"Деятельность международной преступной группы, осуществлявшей на протяжении длительного времени контрабанду нефтепродуктов, пресекла Центральная энергетическая таможня. Стоимость незаконно перемещенных товаров превысила 226 млн рублей (почти 3 млн долларов)", - говорится в сообщении.
Незаконными поставками нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, занимались гражданин Беларуси и двое граждан РФ. С этой целью они использовали подконтрольные компании, которые были зарегистрированы в двух странах.
"Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара", - раскрыли подробности в ведомстве.
Проверка показала, что под видом смазочных материалов в Беларусь из России ввозились подлежащие таможенному декларированию нефтепродукты, являющиеся стратегически важными ресурсами.
Российские таможенники возбудили три уголовных дела по фактам контрабанды. Проводятся следственные действия.
09:15 03/04/2021
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