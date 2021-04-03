



Сделать это оказалось непросто. Сотрудник, ответственный за календарь, на сессии. Начальник управления — в отпуске. В главном управлении просто не снимали трубку. Пресс-секретарь отсутствовала на месте.





— Ну, тут сложно в общем-то вам что-либо ответить, потому что у нас пресс-секретарь не занимается сборниками. А что с календарём не так? — ответила нам заместитель пресс-секретаря, до которой мы всё-таки дозвонились.





— Там было указано ещё несколько дней назад, что 1 апреля вы собираетесь выпустить данные по смертности.





— Вы, наверное, старую версию смотрели. Дело в том, что у нас новый календарь, насколько я знаю, интерактивный. И вы там можете смотреть. И старая версия, она, видно, висела, как говорится, не…





— Необновлённая?





— Не то чтобы необновлённая, это просто ошибка… в технологиях.





— Хорошо, но всё равно данные о смертности по областям и городу Минску не вышли. Когда они выйдут?





— Когда выйдет, у нас всё будет опубликовано на сайте, это единственное, что вам могу сказать. И вам это все ответят.





— А почему не вышли?





— Не вышли и не вышли.





— Хороший ответ, спасибо большое.





— Да не за что. Просто первое — это опубликование на сайте. Пока у нас на сайте не будет опубликовано, соответственно, нигде не будет.





Белстат не публикует информацию про смертность с лета 2020 года. Это может быть связано с позицией белорусских властей по COVID-19. Сперва они в принципе не признавали, что от коронавируса исходит серьёзная угроза. В Беларуси не останавливалась экономика, а на национальном уровне не объявлялся карантин. Пролить свет на то, какого количества жизней стоило непринятие этих мер, могли бы данные по смертности населения. Но их нет.





Статистика смертности / Научное мнение





Последние цифры по смертности в Беларуси, которые опубликовала ООН, показали, что за апрель — июнь 2020 года умерло на 5605 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Причём смертность в мае — июне значительно — и в худшую сторону — отличалась от цифр за эти месяцы как минимум за пять предыдущих лет.





Еврорадио стали доступны отдельные данные по регионам Беларуси. Например, в Витебской области за 2020 год умерло на 2455 человек больше, чем за 2019-й. Смертность выросла на 14,2%. А в Могилёве за январь — ноябрь 2020-го умерло 4375 человек — на 609 человек больше, чем за весь 2019 год, когда умерло 3766 жителей города на Днепре. Это совершенно нетипичная смертность для Могилёва, где ежегодно умирает примерно одинаковое количество людей.





Кстати, информацию о смертности можно найти в статистическом бюллетене «Естественное движение населения по Республике Беларусь». Белстат публикует его ежегодно в начале апреля. Так, сборник за 2019 год вышел третьего апреля, за 2018 — второго, за 2017 — третьего, за 2016 — четвертого, за 2015 — четвертого. Надеемся, что и в этом году сборник выйдет как обычно, не произойдет никакой чрезвычайщины, и данные, которые интересуют общество, будут там опубликованы.