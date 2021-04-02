+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Настоятель Нотр-Дама рассказал, сколько лет потребуется на восстановление собора

На полное восстановление Нотр-Дама после пожара может потребоваться 15-20 лет. Такой срок назвал настоятель собора Патрик Шове, чьи слова приводит французское издание The Associated Press.

После пожара

"Строительные работы в сгоревшем парижском соборе и его эспланаде могут занять еще 15-20 лет", - сообщает издание со ссылкой на священнослужителя.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Деревянная крыша и шпиль собора полностью сгорели, пожар удалось потушить только спустя более 15 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор за пять лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]