После пожара





"Строительные работы в сгоревшем парижском соборе и его эспланаде могут занять еще 15-20 лет", - сообщает издание со ссылкой на священнослужителя.





Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Деревянная крыша и шпиль собора полностью сгорели, пожар удалось потушить только спустя более 15 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор за пять лет.