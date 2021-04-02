+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Микашевичский активист рассказал, что не задержан, а находится в Польше

О задержании 51-летнего жителя Микашевичей Лунинецкого района 29 марта сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в телеграм-канале МВД. Однако, оказалось, что мужчина не задержан, а находится в Польше.



“В ноябре прошлого года он разместил в региональном телеграм-канале призывы к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Автор постов утверждал, что палил бы их вместе с родителями и детьми. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни”, – сообщила пресс-служба МВД Беларуси.


Как оказалось, мужчина, о котором идет речь – местный активист Леонид Дубоносов. Однако, он не задержан, о чем сам сообщил “Першаму Рэгіёну”.

2 апреля у него дома в Микашевичах второй раз проходил обыск.

“Приехали домой, там жена и дети. Забрали телефоны, описали имущество. На меня уголовное дело, якобы я призываю милиционеров палить и их семьи. Но это не правда, я просто привел пример, как в Украине палили милиционеров в 2014 году. Тогда эту историю крутили российские каналы почти каждый день. Но они считают, что был призыв”, – рассказал Леонид Дубоносов.

Дубоносов рассказал, что еще до выборов, летом прошлого года уехал в Польшу на заработки. С июня 2020 в Беларусь он не приезжал, и не планировал это делать, когда узнал о том, что по нему идет проверка по уголовному делу.

Часть 1 статья 130 УК РБ “разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни” предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Першы рэгіён
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]