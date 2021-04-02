







“В ноябре прошлого года он разместил в региональном телеграм-канале призывы к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Автор постов утверждал, что палил бы их вместе с родителями и детьми. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни”, – сообщила пресс-служба МВД Беларуси.









Как оказалось, мужчина, о котором идет речь – местный активист Леонид Дубоносов. Однако, он не задержан, о чем сам сообщил “Першаму Рэгіёну”.





2 апреля у него дома в Микашевичах второй раз проходил обыск.





“Приехали домой, там жена и дети. Забрали телефоны, описали имущество. На меня уголовное дело, якобы я призываю милиционеров палить и их семьи. Но это не правда, я просто привел пример, как в Украине палили милиционеров в 2014 году. Тогда эту историю крутили российские каналы почти каждый день. Но они считают, что был призыв”, – рассказал Леонид Дубоносов.





Дубоносов рассказал, что еще до выборов, летом прошлого года уехал в Польшу на заработки. С июня 2020 в Беларусь он не приезжал, и не планировал это делать, когда узнал о том, что по нему идет проверка по уголовному делу.





Часть 1 статья 130 УК РБ “разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни” предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.



