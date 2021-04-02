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Кубраков рассказал, в каких случаях госслужащим предоставят охрану

Госслужащие могут получить физическую охрану. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава МВД Иван Кубраков, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Министр отметил, что для получения охраны необходимо написать заявление и предоставить его в органы внутренних дел.

— Если гражданин обращается с заявлением и это госслужащий, то обращение идет от организации или предприятия. Заявление принимается в органах внутренних дел и, естественно, организовывается государственная защита того или иного лица с учетом угрозы, которая поступает: либо угроза здоровью, либо имуществу. С учетом этого организовываются все мероприятия, в том числе и физическая охрана, если в этом есть необходимость, — заявил министр.
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