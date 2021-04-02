Похоже, настоящий выпускной будет только с участием Лукашенко.









До окончания учебного года осталось два месяца. Графики школьных экзаменов уже объявлены Министерством образования. А ребята, оканчивающие 11 классов, интересуются, как в нынешнем году будут организованы выпускные вечера. По словам Н. Проскуровой, Мингорисполком этот вопрос уже проработал. Готовится соответствующее решение, которое будет окончательно принято на заседании городской администрации.





— Наши предложения, подготовленные совместно с центром гигиены и эпидемиологии следующие: торжественную часть выпускного вечера в школах проведут на открытом воздухе с соблюдением необходимой социальной дистанции. Здесь будет вручение аттестатов в присутствии приглашенных родителей, гостей. Дальнейшая культурная программа организуется только для детей непосредственно в учреждении образования, — подчеркнула Н. Проскурова.