По информации TUT.BY , во время допросов Ольга заявляла, что в день задержания к ней применялась физическая сила. Адвокаты обнаружили у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.





Ольгу Золотарь задержали 18 марта на МКАД, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Задержание производили сотрудники ГУБОПиК МВД, которые в тот день провели в доме обыск. После этого ее доставили в управление на улице Революционной в Минске, где, утверждает Ольга, к ней применяли физическую силу, рассказал TUT.BY ее адвокат Андрей Мочалов.





— Во время допросов у следователя Ольга трижды указывала на факты пыток. В ГУБОПиК у нее требовали разблокировать устройства и передать все сведения в отношении нее. Она решила воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. После этого, рассказывала моя подзащитная, ее били по затылку и ягодицам, выламывали руки, прижимали голову к земле. Когда мы с ней встретились, у нее было множество телесных повреждений, кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.





По словам Андрея Мочалова, он подавал ходатайство о вызове и привлечении судмедэксперта, чтобы зафиксировать повреждения на теле Ольги Золотарь. До сих пор, по его информации, специалист с его подзащитной не встречался.





— Также мы писали ходатайство следователю, чтобы она провела осмотр и описала повреждения. Этого также сделано не было. По моему мнению, есть попытка скрыть следы примененных пыток.





«Самое важное — семья и костел». Мать пятерых детей задержали за активную протестную деятельность. Что известно?

26 марта Ольге Золотарь предъявили обвинение. Ей вменяется в вину создание экстремистского формирования — якобы через телеграм-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя» она координировала местную протестную активность. В чате состоят чуть более 600 человек. После задержания Ольги он продолжил обновляться.





Свою вину Ольга полностью отрицает, говорит адвокат.





31 марта суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, но отклонил ее. Ольга Золотарь остается в СИЗО № 1 на Володарского.





Правозащитники 2 апреля признали Ольгу Золотарь политической заключенной.





В августе 2020-го Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за чаепитие в одном из дворов Ждановичей. Тогда суд назначил ей штра





28 января 2021 года ее задержали за мелкое хулиганство, которое состояло в том, что вместе с соседкой она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. Суд по этому делу так и не прошел, уточняет ПЦ «Весна».





В следующий раз женщину задержали буквально спустя три дня, когда она ждала подругу возле универсама «Центральный». Тогда Ольга несколько суток провела в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.





18 марта задержали ее мужа Сергея Ганкевича — на него составили протокол за несанкционированное пикетирование: якобы он в обеденное время вывесил в окне дома бело-красно-белый флаг. Вечером его вызвали к участковому и задержали, а на следующий день осудили на 10 суток ареста по статье 24.23 КоАП.





Как позже сообщило МВД, в отношении Ольги Золотарь возбудили уголовное дело «за активную протестную деятельность». По какой статье, в ведомстве не уточнили. По информации милиции, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, «так называемых чаепитий, прогулок, концертов».





Ольга Золотарь живет в Ждановичах, вместе с мужем они воспитывают пятерых детей от 4 до 17 лет.