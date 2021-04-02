— Я даже не понимаю, как могли остаться те, кто там остались. Вот этого не понимаю. То, что они ушли, я в этом не сомневалась ни секунды. Когда я видела недавно одну девушку — она училась на два года старше меня — и она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли, вот это для меня странно. Это, правда, странно. Мне кажется, тогда лучше молчать. Это как-то благороднее.





— Бывает страшно говорить вслух свою позицию. Особенно артисту.





— Безусловно. Тогда лучше молчать.





Как отмечает tut.by , речь, судя по всему, идет об эпизоде 19 февраля 2021 года — тогда Лукашенко посетил Купаловский театр и посмотрел фрагмент репетиции спектакля «Паўлінка», а также встретился с актерами.





Его действия поддержала актриса Ольга Нефедова.