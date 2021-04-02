Еще 28 марта в плане на сайте комитета значилось, что 1 апреля будет опубликована годовая статистика по смертности в Беларуси. Но ко 2 апреля тема “смертность в Беларуси” вообще исчезла из планов публикаций в онлайне. Правда, она осталась в утвержденном Совмином документе.





Вот, в Программе статистических работ на 2021 год, утвержденной постановлением Совмином Беларуси от 21 декабря 2020 г. № 746 эта дата до сих пор стоит.





Напомним, что последний раз данные о смертности в нашей стране Белстат публиковал по итогам первого квартала 2020 года.





Позже через структуры ООН "вылезла" информация по смертности во втором квартале 2020 года, когда в стране на самом пике был "коронапсихоз". Оказалось, что от коронавируса в стране не только умирают, но и умирают так часто, что это никак не совпадает с официальной версией Минздрава.





После этого узнать о смертности в стране стало практически невозможно, хотя иногда и проскакивала статистика по отдельных регионам, которая свидетельствовала о совсем не такой безоблачной картине со смертностью от коронавируса, как в этом нас пытались убедить Минздрав и пропагандисты с госТВ





Секрет и для ЕАЭС?

А ранее Телеграф писал и о том, что Белстат, по всей видимости, не предоставил и в ЕАЭС данные о смертности и изменению населения страны за 2020 год. По данным на 1 марта, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) располагали информацией по всем остальным странам, входящим в международную организацию. Напротив же Беларуси в отчете стоят прочерки.





Согласно статистике на сайте ООН, в июне 2020 года смертность в Беларуси превысила уровень прошлого июня на 3753 человека. В мае рост смертности против мая 2019 года составил +1309 человек, а в апреле этот показатель составил +543 человека. Общий прирост за квартал — на 5605 случаев смерти больше, чем за тот же период в 2019 году.





После этого о том, сколько человек умирает в стране, власти больше никогда не сообщали.

Почему? Цифры такие страшные, что узнав о них, беларусы просто сметут эту власть?





Что говорят врачи

Заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Александр Мрочек, которого недавно уволили с должности главврача РНПЦ «Кардиология», прокомментировал резкий рост смертности в Беларуси во время пика пандемии коронавируса в апреле-июне 2020 года.





По его мнению, как и по мнению ВОЗ, он связан с летальными исходами из-за коронавируса. А в несоответствии официальной статистики смертности от COVID-19 он винит бывшего министра здравоохранения Караника.





«Белорусы ничем не отличаются от европейцев, и наша нация никоим образом не отличается по восприятию ковидной инфекции, да и любой другой инфекции, от любых других национальностей.





Поэтому всегда вызывает подозрения сниженная смертность от COVID-19. Я размышлял, с чем это может быть связано: может, перекрестный иммунитет, может, активная иммунизация от гриппа, БЦЖ.





Но должен сказать, что и эпидемиологи, и инфекционисты не согласились с этой позицией, учитывая, что COVID-19 не реагирует на другие виды иммунитета», — заявил он в интервью телеканалу «Дождь».





По его мнению, смертность от коронавируса могла скрываться под понятием «Болезни системы кровообращения», которые занимают 58% в статистике смертей в Беларуси, значительно обгоняя по этому показателю другие страны.

Как уже обращал внимание "Белорусский партизан", в декабре 2020 года вместе с силовиками и пропагандистами была награждена, причем орденом Почета, председатель Национального статкомитета Инна Медведева. Как думаете, за что?