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Белорусский художник Кузьмич пытался проникнуть в резиденцию Макрона

Три человека задержали в Париже при попытке попасть на территорию президентского дворца, пишет французская пресса.

Белорусский художник Кузьмич пытался проникнуть в резиденцию Макрона
Свабода (перевод: БП) узнала, что одним из них был белорусский художник и перфомансер Алексей Кузьмич.

Что пишет французская пресса

1 апреля, посреди дня, мужчина пытался проникнуть во двор президентского дворца, расположенного в доме №55 по улице Фабур-Сент-Оноре, в 8-м округе Парижа, сообщает Le Figaro со ссылкой на надежные источники.

Во время попытки влезть на высокий забор вокруг резиденции президента страны Эмманюэля Макрона и его жены Брижит мужчина имел с собой бутылку с жидкостью и кусок ткани, предварительно подожженный, сообщает судебный источник издания.

Упомянутого человека сопровождала пара, которая делала фото и видео с места происшествия. Трое были взяты под стражу за "умышленное насилие с оружием", добавляет тот же источник. 

Расследованием занимается уголовная бригада полиции. Она должна определить, была ли брошена бутылка с зажигательной жидкостью, или человек просто ее уронил.

Следователям также придется выяснить мотивы нарушителей. Согласно источнику в полиции, жидкость в бутылке не была опасной, и мужчина в возрасте около тридцати лет утверждал в свое оправдание, что он как художник не желал совершать насильственного акта.

Письмо Макрону

Лицом, пытавшимся попасть во дворец, был белорусский художник Алексей Кузьмич, который покинул Беларусь после августовских событий и неоднократно писал, что находится в Париже.

О том, что задержали именно Кузьмича, Свабодзе подтвердили из его профиля в Facebook.

В четверг, еще до инцидента, на странице художника появилось открытое письмо к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Местом локализации сообщения был Елисейский дворец. 

В письме Кузьмич художественными образами критикует ненасильственное сопротивление и упоминает «коктейль Молотова».


Образ "коктейля Молотова" появляется и в видеоролике, который он разместил в Фейсбуке в тот же день. Элизейский дворец вновь был обозначен местом локализации.


Кто такой Алексей Кузьмич


Алексей Кузьмич - белорусский художник и перфомансер.

9 августа 2020 года Алексей Кузьмич вышел из кабинки для голосования на избирательном частке в минской школе № 44 в набедренной повязке, на груди прикрепив бюллетень с нарисованным фаллическим символом.

В таком же виде Кузьмич вышел ночью в Минск и встал перед колонной техники. Перед проведением акции, которая называлась "Верю", Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы "являются церемонией эксцентричного фарса, состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и (...) поведения приматов".

Назавтра его задержали и жестоко избили. 4 дня он провел в изоляторе на Окрестина.

В 2019 году Кузьмич провел акцию против цензуры "Щит, либо Министерство фалакультуры" в Национальном центре современных искусств. Около минуты художник держал на возбужденном виагрой половом органе картонную табличку "Министерство культуры". На ладонях у него была надпись "со всем согласен".

В сентябре 2020 он уехал из Беларуси в Украину.
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