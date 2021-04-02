+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Анна Северинец: Это надо пережить. И это тяжело. А победа, безусловно, будет

Учительница, уволенная за "Верш пра Колю", - о вере в победу и о том, что вызывает у нее отчаяние в большом интервью каналу "Жизнь-малина"

Анна Северинец: Это надо пережить. И это тяжело. А победа, безусловно, будет
По мнению педагога, протест не сдулся.

— Он встроен в это общество, в эту историческую ситуацию, в мировые интеллектуальные тренды, — пояснила Анна Северинец в интервью проекту Жизнь — малина.

Учительница сравнила протест в Беларуси с рекой.

— Он абсолютно естественен. Он не мог не случиться. Мало того, он включен в 30-летний цикл, — напомнила педагог, отметив, что протесты в Беларуси происходят каждые 30 лет с 1795 года, плюс-минус год.

Анна Северинец полагает, что наш нынешний протест не совсем политический.

— У нас меняется очень сильно мировоззренческая формация, манера общества существовать в пространстве. Это глобальный сдвиг. Как он сдуется, если он обусловлен развитием человечества?

Педагог однозначно верит в то, что протест победит.

— Я, как и все, на качелях. Бывает, особенно, когда вечером устанешь и в отчаянии, не потому что не будет победы, а потому что, во-первых, люди страдают, а во-вторых, потому что столько гадости вылазит... Наблюдать ее очень тяжело физически.

Как Дима Дашкевич говорит: «Уяві сабе, якая цяпер адбываецца мойка». Человек же такое существо… Он может прожить 80 лет, и никто не будет знать, что в нем сидит гадина, и он даже сам про себя знать не будет — а раз, и оно вылезет совершенно в диком виде. …Это надо пережить. И это тяжело. А так победа, безусловно, будет.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]