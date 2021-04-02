Названы самые распространенные осложнения после коронавируса

"Сам ковид наиболее тяжело протекает у пациентов, имеющих артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые и иные заболевания, сахарный диабет, ожирение. И возраст, к несчастью, тоже является таким фактором риска, особенно лиц старше 60 лет.





А постковидные осложнения <...> наблюдаем у пациентов как имеющих хронические заболевания, так и не имеющих их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой.





Высокий риск у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию. Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы", - перечислили российский министр.