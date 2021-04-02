Названы самые распространенные осложнения после коронавируса
Эти симптомы наблюдаются, как у пациентов с хроническими болезнями, так и у тех, кто их не имеет
Последствия коронавируса "ударяют" по разным системам организма. О том, какие осложнения после перенесенного коронавируса являются самыми распространенными, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"Сам ковид наиболее тяжело протекает у пациентов, имеющих артериальную гипертонию, сердечно-сосудистые и иные заболевания, сахарный диабет, ожирение. И возраст, к несчастью, тоже является таким фактором риска, особенно лиц старше 60 лет.
А постковидные осложнения <...> наблюдаем у пациентов как имеющих хронические заболевания, так и не имеющих их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой.
Высокий риск у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию. Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы", - перечислили российский министр.
10:30 02/04/2021
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