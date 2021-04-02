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Вторая московская типография отказалась от печати "Народной Воли"

Газета "Народная Воля" не смогла возобновить выход печатной версии.


Газету "Народная Воля" отказались печатать в Москве / nv-online.info

Не имея возможности печататься в Беларуси, редакция заключила договор с московским открытым акционерным обществом ”Полиграфический комплекс" и перечислила деньги на печать номера, передает Еврорадио. Он должен был появиться 2 апреля.

"Но вчера, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги... Несколько месяцев назад с “Народной Волей” расторгла договор типография АО “Прайм Принт Москва”. И вот вчера та же самая песня", — пишет "Народная Воля".

Редакция напоминает, что "Белорусский дом печати" отказался печатать газету в августе 2020-го, заявив о поломке станка.

"Народная воля" призывает своих сторонников подписываться на PDF-версию газеты на сайте belpressa.by и читать материалы на портале nv-online.info.
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