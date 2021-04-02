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Спрятался в водосточной трубе: пьяного дрифтера задержали в Минске

Водитель Nissan устроил на парковке возле гипермаркета дрифт, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоявший на парковке Citroen С4. После чего вышел из машины и ушел.

© Photo : УГА ГУВД Мингорисполкома

Пьяный дрифтер устроил ДТП на парковке гипермаркета и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, пишет Sputnik, подробности инцидента рассказали в ГАИ.

Около половины двенадцатого дня в четверг на линию "102" стали поступать сообщения о том, что на парковке, расположенной на проспекте Дзержинского, 126, случилось ДТП с участием двух машин – Nissan и Citroen. Звонившие говорили, что виноват водитель Nissan, мужчина пытается скрыться с места происшествия. 

Очевидцы также рассказали, что водитель Nissan устроил на парковке возле гипермаркета дрифт, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоявший на парковке Citroen С4. После чего вышел из машины и ушел.


 
Инспекторам ГАИ удалось найти виновника ДТП, им оказался минчанин 1993 года рождения, который спрятался в водосточной трубе под МКАД неподалеку. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое показало содержание в организме алкоголя – 2,18 промилле.

В отношении нарушителя составлено три административных протокола, предусмотренных ч. 2 ст. 18.15, ч. 12 ст.18.13 и ч. 2 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь.
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