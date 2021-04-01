Белорусское издательство «попало» в рейтинг лучших издательств Европы
Издательство «Янушкевич» объявило на своей странице в Facebook: мы попали в престижный рейтинг лучших издательств Европы попало в престижный рейтинг лучших издательств Европы Top 100 Best European Publishers Award 2020, заняв там 39-е место. Что из этого шутка, а что правда?
На странице в Facebook издательство «Янушкевич» написало такой пост:
«Это невероятный успех и один из лучших результатов среди издательств Восточной Европы, представленных в этом рейтинге. Формулировка нашей награды такова: «За сохранение идеалов книгоиздательского дела, борьбу за культурное разнообразие на книжном рынке и характерную репрезентацию свободной белорусской литературы», пишет Белсат.
И приложили фото:
Издательство «Янушкевич» в рейтинге издательств Top 100 Best European Publishers Award 2020. Фото: januskevic.books / Facebook
Рейтинг составляет авторитетный в книгоиздательской сфере журнал «New Publishing Weekly».
В комментариях стали спрашивать: а это не шутка?
«Это же первоапрельская шутка, элементарное дело, которое раскрывается при внимательном чтении», – рассказал «Белсату» директор издательства Андрей Янушкевич.
Судя по комментариям, большинство людей поверили в шутку. Ну, что сказать, поверили сначала и мы, белсатовцы. Желаем, все же, издательству почаще попадать в почетные мировые рейтинги и не терять чувства юмора.
В январе издательству «Янушкевич» заблокировали счета, а его издателя Андрея Янушкевича забирали на допрос в Департамент финансовых расследований КГК. И это уже не шутка.
09:06 02/04/2021
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