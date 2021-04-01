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В Лидском районе мужчина поругался с соседом и решил сжечь дом

Соседи не смогли поделить дом, и один из них решил его сжечь. Инцидент произошел в деревне Дитрики Лидского района 30 марта.


Между соседями возник конфликт на фоне имущественных вопросов, пишетВечерний Гродно. Словесная перепалка ничем не закончилась, и они разошлись по домам.

Однако 60-летний мужчина затаил обиду на своего 42-летнего соседа и его семью. Он облил горючей смесью дом, поджег его и стал наблюдать за происходящим со стороны.

К счастью, в результате поджога никто не пострадал. Огонь повредил штукатуру потолка и стен.

Подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное уничтожение либо повреждение имуществ». Раньше мужчина к уголовной ответственности не привлекался, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Источник: Наталья Корнеева
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