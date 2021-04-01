В Лидском районе мужчина поругался с соседом и решил сжечь дом





Между соседями возник конфликт на фоне имущественных вопросов, пишет Вечерний Гродно. Словесная перепалка ничем не закончилась, и они разошлись по домам.





Однако 60-летний мужчина затаил обиду на своего 42-летнего соседа и его семью. Он облил горючей смесью дом, поджег его и стал наблюдать за происходящим со стороны.





К счастью, в результате поджога никто не пострадал. Огонь повредил штукатуру потолка и стен.





Подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное уничтожение либо повреждение имуществ». Раньше мужчина к уголовной ответственности не привлекался, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.