В Лидском районе мужчина поругался с соседом и решил сжечь дом
Соседи не смогли поделить дом, и один из них решил его сжечь. Инцидент произошел в деревне Дитрики Лидского района 30 марта.
Между соседями возник конфликт на фоне имущественных вопросов, пишетВечерний Гродно. Словесная перепалка ничем не закончилась, и они разошлись по домам.
Однако 60-летний мужчина затаил обиду на своего 42-летнего соседа и его семью. Он облил горючей смесью дом, поджег его и стал наблюдать за происходящим со стороны.
К счастью, в результате поджога никто не пострадал. Огонь повредил штукатуру потолка и стен.
Подозреваемый задержан, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное уничтожение либо повреждение имуществ». Раньше мужчина к уголовной ответственности не привлекался, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Источник: Наталья Корнеева
08:16 02/04/2021
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