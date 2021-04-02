«Славянский базар» впервые может не состояться

«Славянский базар» много лет был самым масштабным культурным событием, объединявший на культурном начале все многообразие славянских народов. Однако в 2021 году, п ишет Ежедневник, может получиться так, что кроме артистов Беларуси и России (да и то далеко не всех, которых белорусские власти хотели бы увидеть на пире во время чумы) в базаре никто не будет принимать участия. В этой связи фестивалю либо придется менять название на Русско-белорусский базар или «Союзный базар», либо отменять мероприятие под каким-нибудь благовидным предлогом, например, в связи с третьей волной коронавируса.





Основу «Славянского базара» составляли конечно же восточные славяне: белорусы, украинцы и русские. Активное участие, хоть и не так массово, принимали также западные и южные славяне: поляки, чехи, словаки, болгары, сербы, хорваты, боснийцы, черногорцы и другие. Западных и южных славян можно сразу в этом году исключить. Возможно, единичные участники и приедут, которые не посчитаются с позицией своих стран, и даже будут активно распиарены белорусским телевидением, но такого участия, как было раньше, точно не будет.





В принципе, провести «Славянский базар» можно было и с самым массовым восточным активом, но вот украинские и даже российские артисты начали один за одним отказываться от участия в фестивале. И это при том, что все они буквально воют из-за вынужденного коронавирусного безделья и рады любому приглашению. Но вот только не в Беларусь.





Впрочем, отказы тех или иных артистов, которых без их ведома уже включили в афишу «Славянского базара», возможно и не смогло бы существенно омрачить праздник. Но ситуация грозит ухудшиться значительно.





Народное антикризисное управление направило официальному Киеву письмо, в котором просит руководство Украины отказаться от поддержки и финансирования конкурса «Славянский базар», который проходит в Витебске.





Документ получит офис президента Украины, а также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Кроме того, НАУ попросило экс-министра культуры и туризма Украины, а теперь художественного руководителя Львовского национального театра оперы и балета Василия Вовкуна донести до государственных органов, творческих союзов и представителей творческой интеллигенции Украины позицию белорусов.





В письме НАУ рассказывает о репрессиях против деятелей культуры (увольнения работников культурных учреждений, лишение льгот и преференций, полагавшихся членам творческих союзов, и так далее), а также действиях властей, направленных на подавление независимых СМИ. Кроме того, в документе отмечена тяжелая ситуация с эпидемией COVID-19 в Беларуси, которая угрожает здоровью участников мероприятия из-за отсутствия должных мер по борьбе с ней со стороны государства.





НАУ убеждено, что «в условиях острого политического кризиса фестиваль не может состояться, так как будет использован властью в качестве инструмента пропаганды и собственной легитимизации. А артисты, которые согласятся стать участниками «Славянского базара», станут невольными «адвокатами» преступного режима».





Если Украина пойдет навстречу просьбе НАУ, а такая вероятность очень и очень высока, учитывая натянутые отношения Минска и Киева, то «Славянский базар» потеряет свою основную сущность и главный актив, не говоря уже о финансовой поддержке. Без украинцев – это уже совсем не славянский фестиваль получится.