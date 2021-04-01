В Бобруйском изоляторе пять человек держат голодовку













Это Павел Кабанчук (осуждён на 15 суток), Иван Манько (30 суток), Владимир Михолап (30 суток), инвалид III группы Сергей Беляев и Александр Парахневич (по 20 суток каждый).





Например, Кабанчука осудили за наклейку с гербом "Погоня" на автомобиле. Его мать Таисия Кабанчук пишет в соцсетях, что сыну не разрешают передать даже воду.