«Нашли щели в полу». Закрывают арт-пространство, где появилась выставка о борьбе медиков с COVID-19
2 апреля в Минске закрывают арт-пространство «Месца», где проходит выставка «Машина дышит, а я — нет», посвященная медикам и их борьбе с COVID-19. Закрытие происходит по требованию проверки из Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Еврорадио.
— Мчсники пришли по анонимной жалобе. Нашли щели в полу и сказали, что в стенах — пористый кирпич, — рассказывают в арт-пространстве.
20:17 01/04/2021
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