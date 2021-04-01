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В Албанию без ПЦР-теста и карантина. Рассказываем, где можно отдохнуть и на каких условиях

Весеннее солнце напоминает о том, что наступает тепло. Именно в такое время минчане берут отпуска и улетают к морю или бронируют тур на летний период, и даже COVID-19 им в этом не помеха. Куда белорусы могут отправиться отдыхать и на каких условиях, выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости».




По словам начальника офиса туристической фирмы Татьяны Каштальян, больше всего заявок у них минчане оставляют на Турцию, Египет и Дубаи, меньше — на Занзибар, Тунис и Черногорию.

Обязательным условием для Египта и Турции является наличие ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета. Карантина и повторной сдачи теста в этих странах не требуется. После возвращения в Беларусь наши граждане не должны будут находиться в изоляции.

— С 1 апреля открывается Кипр. Белорусы делают здесь тесты не более, чем за 72 часа до вылета. Хоть мы в «красной» зоне, но нам открыли границы на таких условиях: белорусам надо сдать один тест у нас в стране, потом второй — на Кипре за свой счет. Это примерно 30 евро. И обязательная трехчасовая изоляция, — подчеркивает Т. Каштальян.

По Турции точной информации еще нет. Ожидается, что она появится в начале апреля. По воспоминаниям специалиста, в прошлом году эта страна хорошо отработала: применялись все меры предосторожности, не было вспышек заболевания, и все проходило хорошо.

Также отсутствует точная информация по Тунису. Известно только, что границы открываются с 1 апреля, а к концу мая можно будет уже отдохнуть в материковой части.

— Вчера проходил семинар по Албании, самолеты от нас начнут летать с 26 мая. Конкретно объявили: на этот сезон без тестов и карантина. Но есть условие — клиенты не могут поехать дикарями, то есть без путевки, самостоятельно забронировав место пребывания.

Болгария собирается открыть границы с Республикой Беларусь в июне. И есть шанс, что можно полететь на отдых этим летом без обязательного ПЦР-теста.
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