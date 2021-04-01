Украина может отказаться от участия в «Славянском базаре»

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Народное антикризисное управление направило властям Украины письмо с просьбой отказаться от участия и финансирования витебского конкурса «Славянский базар». Этот документ отправили в офис президента Зеленского и министру культуры и информационной политики Украины.

В письме НАУ рассказывает о репрессиях против деятелей культуры (увольнения работников культурных учреждений, лишение льгот и преференций, полагавшихся членам творческих союзов, и так далее), а также действиях властей, направленных на подавление независимых СМИ. Кроме того, в документе отмечена тяжелая ситуация с эпидемией COVID-19 в Беларуси, которая угрожает здоровью участников мероприятия из-за отсутствия должных мер по борьбе с ней со стороны государства.

В связи с этим в НАУ уверены, что Лукашенко в условиях политического кризиса будет использовать «Славянский базар» как инструмент пропаганды и собственной легитимизации.