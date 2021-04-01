



Татьяна Брич, ее уволили 31 марта. Как рассказала “ Першаму Рэгіёну ее уволили 31 марта.





“Сегодня уже в школу не пустили. Я ж болела, принесла больничный. Уволили на больничном, сказали, что по этой статье можно”, – рассказала Татьяна Николаевна.





До этого у учительницы русского языка и литературы не было никаких замечаний и выговоров.





Основанием для увольнения стали административные взыскания, которые она получила в конце прошлого года.





“9 декабря суд дал мне 30 базовых штрафа по двум протоколам – участие в массовой акции и неповиновение сотрудникам милиции. Еще прежняя директор говорила, что от нее требовали меня уволить по статье 47 Трудового кодекса за аморальное поведение”, – рассказала учительница.





В последнее время, говорит Татьяна Николаевна, ей предлагали написать заявление по собственному желанию, но она отказывалась.





“Я сказала, что не собираюсь увольняться. У меня не было такого желания. Обещали даже, что возьмут в центр творчества. Я сказала, где логика – меня сейчас увольняют, убирают от детей, потому что я якобы не могу выполнять воспитательные функции, а тут допустят к детям.





Самый большой вопрос, что после моего “аморального проступка” четыре месяца думали, и я работала с детьми”, – говорит Татьяна Брич.





Учительница рассказала, что 23 марта в школу приезжал прокурор Берёзовского района Александр Крутько.





“Приехал именно к нам. Проводил с учителями собрание. Сначала рассказывал о мошенничестве в интернете. Потом сказал, что учителей, которые участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях, нужно просить писать заявления по собственному желанию, либо увольнять по статье 47 Трудового кодекса.





Я сразу поняла, что это месседж в мою сторону. Не стала поднимать шум на собрании и пошла к нему на прием в кабинет директора. Тем более, что накануне за мной в школу приезжали, чтобы отвезти на профилактическую беседу к прокурору. Я тогда отказалась, потому как у меня были уроки.





Я сказала прокурору, что мне обидно слышать обвинения в аморальном поведении. Они всё это связали с кодексом образовательным, что учитель должен разделять идеологию государства”, – рассказала учительница.





Татьяна Брич говорит, что в данный момент пока находится в шоке и пока не думала о том, кем работать. О репетиторстве она также не задумывается, тем более, что уже конец учебного года. У Татьяны Николаевны взрослая дочь, живет отдельно. Супруг уволенной учительницы работает, пока ей придется рассчитывать на мужа.









Татьяна Николаевна Брич отработала в этой школе 24 года, общий стаж 26 лет. Она – учитель высшей категории. В ноябре на нее составили протокол за массовую акцию, а затем судили, как и некоторых других людей. Хотя они заявляли, что на площади в Белоозёрске не устраивали массовую акцию, а с тортом и чаем отмечали день рождения подруги.





Сотрудники милиции приезжали даже и забирали Татьяну Брич из школы прямо во время уроков. Затем в интернете бывшие ученики запустили флеш-моб в поддержку учительницы – публиковали селфи со словами в ее адрес.