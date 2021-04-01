На карте есть три вида цветовых обозначений: коричневый — психологические пытки, красный — физическое насилие и малиновый — угрозы сексуального насилия.





При наведении на отметку появляется более подробная история, что произошло в этом месте.





На карте отображены сводные результаты мониторинга анкет, собранных со слов и документов потерпевших людей, которые свидетельствовали о пережитых пытках.





Правозащитники приглашают и других беларусов, переживших пытки, дополнить карту новыми отметками. Для этого нужно заполнить анкету.





Кроме карты также появилась интерактивная таблица случаев пыток после 9 августа. Пока что в ней отображается 40 случаев.







