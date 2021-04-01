"Били головой об автозак": правозащитники подготовили интерактивную карту мест пыток
Правозащитники из «Правовой инициативы» запустили интерактивную карту мест пыток, на которой отмечены точки в разных городах, где беларусы подверглись разного рода насилию со стороны силовиков и другим пыткам.
На карте есть три вида цветовых обозначений: коричневый — психологические пытки, красный — физическое насилие и малиновый — угрозы сексуального насилия.
При наведении на отметку появляется более подробная история, что произошло в этом месте.
На карте отображены сводные результаты мониторинга анкет, собранных со слов и документов потерпевших людей, которые свидетельствовали о пережитых пытках.
Правозащитники приглашают и других беларусов, переживших пытки, дополнить карту новыми отметками. Для этого нужно заполнить анкету.
Кроме карты также появилась интерактивная таблица случаев пыток после 9 августа. Пока что в ней отображается 40 случаев.
Источник: the-village.me
16:08 01/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение