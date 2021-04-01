А1 сообщает о DDoS-атаке на серверы

Компания подтвердила на своей странице в Twitter, что трудности с доступом действительно есть по сети фиксированной связи.





В Минске и регионах у пользователей интернета от А1 сайты либо не загружаются, либо загружаются очень медленно. При этом с VPN все начинает работать.





Трудности с доступом представители А1 объяснили DDoS-атакой на DSN-серверы компании.





В А1 заверили, что их специалисты делают все возможное, чтобы нейтрализовать DDoS-атаки и восстановить работу.