+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

А1 сообщает о DDoS-атаке на серверы

У пользователей интернета от А1 в четверг, 1 апреля, возникли проблемы с доступом.

Компания подтвердила на своей странице в Twitter, что трудности с доступом действительно есть по сети фиксированной связи.

В Минске и регионах у пользователей интернета от А1 сайты либо не загружаются, либо загружаются очень медленно. При этом с VPN все начинает работать.

Трудности с доступом представители А1 объяснили DDoS-атакой на DSN-серверы компании. 

В А1 заверили, что их специалисты делают все возможное, чтобы нейтрализовать DDoS-атаки и восстановить работу.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]