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Отпраздновать день рождения не получилось: Познер из-за протестов покинул Грузию

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер улетел из Тбилиси после стихийной акции протеста, которая прошла у гостиницы, где он остановился. Об этом сообщил "Первый канал" Грузинского телевидения

Стихийная акция протеста против приезда Познера в Грузию началась вечером в среду в центре Тбилиси. У здания гостиницы, где он остановился, произошли столкновениях между сотрудниками полиции и участниками протестного выступления, организованного оппозицией. 

Протестующим удалось отключить подачу электроэнергии в здание. Полиция "живым щитом" сдерживала участников акции, которые хотели ворваться к ведущему, передаёт "Эхо Кавказа".


Сторонники оппозиции требовали от властей выдворить Владимира Познера из Грузии, потому что он не признаёт территориальную целостность страны. 

В 2010 году, комментируя войну 2008 года, он заявлял, что Грузия "навсегда потеряла" Абхазию — мятежный регион, который был признан Россией и ещё несколькими странами как независимое государство.

"Я прилетел не о политике говорить, а справить свой день рождения", - заявил сам журналист в аэропорту Тбилиси. 1 апреля ему исполнилось 87 лет. 

По информации сайта "Эхо Кавказа", Познер прилетел из Москвы в сопровождении примерно 40 человек. 32 участника, включая самого Познера, были оштрафованы за нарушение ограничений, введённых властями из-за коронавирусной инфекции.
Источник: svoboda.org
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