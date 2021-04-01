Стихийная акция протеста против приезда Познера в Грузию началась вечером в среду в центре Тбилиси. У здания гостиницы, где он остановился, произошли столкновениях между сотрудниками полиции и участниками протестного выступления, организованного оппозицией.





Протестующим удалось отключить подачу электроэнергии в здание. Полиция "живым щитом" сдерживала участников акции, которые хотели ворваться к ведущему, передаёт "Эхо Кавказа".









Сторонники оппозиции требовали от властей выдворить Владимира Познера из Грузии, потому что он не признаёт территориальную целостность страны.





В 2010 году, комментируя войну 2008 года, он заявлял, что Грузия "навсегда потеряла" Абхазию — мятежный регион, который был признан Россией и ещё несколькими странами как независимое государство.





"Я прилетел не о политике говорить, а справить свой день рождения", - заявил сам журналист в аэропорту Тбилиси. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.





По информации сайта "Эхо Кавказа", Познер прилетел из Москвы в сопровождении примерно 40 человек. 32 участника, включая самого Познера, были оштрафованы за нарушение ограничений, введённых властями из-за коронавирусной инфекции.