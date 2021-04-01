Минздрав прокомментировал ЧП с опасной для жизни водой в Бешенковичах

Как уже сообщалось, в Бешенковичах произошла авария на водопроводных сетях, из-за чего канализационная вода попала в краны с питьевой, в результате десятки людей отравились, шесть детей были госпитализированы.





Вечером 31 марта официально ситуацию прокомментировали в Минздраве. В пресс-службе ведомства заявили, что ЧС с водой в Бешенковичах взято под контроль. И добавили, что эпидемиологическое расследование проводится санэпидслужбой Витебщины, взяты пробы питьевой воды из городского поселка для лабораторных исследований.





31 марта на место аварии была направлена группа экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава, уточнили в ведомстве.





Причины аварии пока выясняются. С жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры к врачам обратились дсятки жителей Бешенковичей.





А в Бешенковиской ЦРБ продолжают лечиться несколько детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.











