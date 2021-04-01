"Приказали снять майку и вытирать лужу собственной крови"

Белсат публикует еще одну шокирующую историю.





Минчанин Николай Бондарь – один из тех, кого силовики вытащили прямо из машины. Пока его автомобиль стоял на светофоре, силовик заметил на руке Николая белую ленту.





Мужчина в форме ГАИ приказал остановиться, и к машине уже шли шесть силовиков. Николай решил спасти пассажиров, которые с ним были, отъехал на несколько метров и дал им выбежать. За этот поступок мужчину жестоко избили.





Силовики разбили фары и окна, проткнули колеса. Один омоновец достал телефон и начал снимать со словами: «Говори: «Я люблю ОМОН!» Мужчине показалось, что силовики имеют какую-то закрытую группу, куда скидывают такие видео и хвалятся друг перед другом.





Его посадили в бус и продолжали бить с криками: «Почему не уважаешь гаишников!» Потом пересадили в автозак. Там уже лежали люди лицами в пол, их периодически тоже избивали.





Кровь у Николая не останавливалась. На полу появилось большое красное пятно, и Николаю приказали снять одежду и вытирать кровь. Потом через живой коридор мужчина и остальные задержанные должны были бежать в другой автозак, который повез на Окрестина. Николай пытался остановить кровь, и на некоторое время ему это удалось.





Из автозака приказали выбегать и петь гимн, опять бежали через такой же коридор из силовиков. Поставили на колени, велели наклонить голову. Николай понял, что падает в обморок, за это ему влупили дубинкой.





Но потом один милиционер все-таки разрешил мужчине поднять голову. И тут же подошел омоновец: «Кто разрешил? Лицом в пол!» И снова ударил по спине. Мужчина снова упал на землю и начал рвать траву и запихивать в нос, чтобы хоть как-то остановить кровь.





Опять стало плохо, и один из сотрудников позволил ему выпрямиться. Через семь минут подошел тот самый омоновец и начал бить по голове. Николай пытался защититься рукой, но тщетно.





Пришел в себя Николай уже в машине скорой помощи на территории Окрестина. Дверь в машину была открыта, рядом стоял омоновец и говорил работнице скорой: «Ну что, вернула его в сознание? Давай его сюда». Но та заявила, что забирает избитого с собой.





В больнице врач, увидев Николая, выкрикнул: «Ты что, под поезд попал?!» После обследования мужчина пошел домой. От госпитализации он отказался, но еще почти две недели отлеживался дома, чтобы поправиться.