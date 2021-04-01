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В Грузии забросали яйцами отель, в котором остановился Познер, за его слова об Абхазии

Российский журналист прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свое 87-летие. Ресторан, в котором проходило празднество, отключили от электросети и оштрафовали на 3 тыс. долларов за нарушение комендантского часа.



В Тбилиси прошла акция протеста перед зданием гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где в среду вечером остановился известный российский журналист Владимир Познер. Протестующие требовали выдворить журналиста из страны, они забросали гостиницу яйцами, а также отключили подачу в здание электроэнергии.
 
Об этом сообщает Telegram-канал о Грузии Николая Левшица.

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы 1 апреля отпраздновать свое 87-летие.
 
Поводом для протестов стало высказывание Познера о том, что он не верит, что Абхазия снова станет частью Грузии. В интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что часто бывал в Абхазии еще в 1970-годах и видел, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

 "Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", – цитирует Познера грузинское издание Сова.

Протестующие заявили, что визит Познера "неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также с точки зрения соблюдения противопандемических норм".

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", – заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, сообщает РИА Новости.

На асфальте у отеля появилась большую надпись краской "Вон из Грузии!".

В то же время, МВД Грузии заявило, что Познер въехал в страну на законных основаниях, так как имеет гражданство США.
Фокус
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