







В Тбилиси прошла акция протеста перед зданием гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где в среду вечером остановился известный российский журналист Владимир Познер. Протестующие требовали выдворить журналиста из страны, они забросали гостиницу яйцами, а также отключили подачу в здание электроэнергии.

Об этом сообщает Telegram-канал о Грузии Николая Левшица.





Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы 1 апреля отпраздновать свое 87-летие.

Поводом для протестов стало высказывание Познера о том, что он не верит, что Абхазия снова станет частью Грузии. В интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что часто бывал в Абхазии еще в 1970-годах и видел, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".





"Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", – цитирует Познера грузинское издание Сова.





Протестующие заявили, что визит Познера "неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также с точки зрения соблюдения противопандемических норм".





"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", – заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, сообщает РИА Новости.





На асфальте у отеля появилась большую надпись краской "Вон из Грузии!".





В то же время, МВД Грузии заявило, что Познер въехал в страну на законных основаниях, так как имеет гражданство США.