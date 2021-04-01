Финляндия открывает в Минске визовый центр

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Финляндия открывает в белорусской столице визовый центр для трудовых мигрантов, сообщает Sputnik со ссылкой на МИД республики.





Веб-сайт и страница для записи на прием в визовый центр будут доступны уже 1 апреля, заявления на получение визы будут приниматься по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 16:00, начиная с 8 апреля. В порядке исключения заявки будут приниматься также 9 апреля.





Те, кто подает заявление на получение визы для сезонной работы, должны лично посетить визовый центр – отправить заявку по факсу или электронной почте нельзя.





Финляндия входит Шенгенскую зону, но не имеет полноценного дипломатического представительства в Беларуси. По визовым вопросам белорусы обращаются в посольство Эстонии в Минске, которое также представляет интересы Финляндии.





При этом Финляндия входит в список стран, по прибытию из которых в Беларуси придется соблюдать 10-дневный карантин. Перечень неблагополучных по эпидемиологический обстановке стран периодически обновляет Минздрав - сейчас в него входит 145 государств. С полным списком можно ознакомиться здесь.





В настоящее время в стране из-за распространения коронавируса введены ограничения на перемещение граждан через границу - они будут действовать до 30 апреля. За семь период пандемии было в Финляндии было выявлено более 77 тысяч случаев заболевания коронавируса, скончалось 844 пациента.















