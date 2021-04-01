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Онлайн-курсы, игры и готовка. Какие хобби появились у белорусов из-за пандемии

Вязание, танцы и посещения концертов для многих белорусов из-за пандемии коронавируса отошли на второй план. Зато на первый вышли увлечения, не связанные с существенными перемещениями.

Онлайн-курсы, игры и готовка. Какие хобби появились у белорусов из-за пандемии
Команда аналитиков Picodi.com проверила статистику поисковых запросов в Google и составила рейтинг самых популярных занятий во время пандемии.


Дом, милый дом


Среди поисковых запросов, которые мы рассматривали, были самые популярные хобби и развлечения, такие как кино, книги, игры и многое другое. Мы сравнили частоту подобных запросов в апреле-декабре 2020 года с аналогичным периодом в 2019 г.


Результаты обработки статистических данных Google показали, что развлечения, предполагающие выход из дома, стали менее популярны: танцы на 25%, концерты — 20%, театр — 13%. Интерес к иностранным языкам упал на 5%. Скорее всего, в мире закрытых границ, это не такой уж и желанный навык.

Самый большой интерес мы зафиксировали к онлайн-курсам, таким как Coursera, Udemy и проч., — рост запросов увеличился на 108%. Видимо, неопределённость на рынке труда подтолкнула пользователей интернета получить дополнительную квалификацию.

На втором месте роста популярности (72%) расположились игровые приставки, что подтверждает важность и ценность семейного досуга. На третьем месте — готовка (рост интереса 57% по сравнению с 2019 годом).

Также данные показали, что в 2020 году беларусы стали больше интересоваться садоводством (увеличение популярности на 12%). А в 2017 г. Preventive Medicine Reports опубликовал метаанализ, который показал, что работа в саду положительно влияет на физическое и психическое состояние человека, позволяет снизить симптомы депрессии и тревожности.

Методология и источники


Рейтинг основан на сравнении изменения популярности запросов в поисковой системе Google в апреле-декабре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году (на основе архивных данных сервиса Google Trends).
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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