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60 грамм рыбы с головой вместо 100 граммов и без: Как изменились нормы питания в местах несвободы

На портале pravo.by опубликовано постановление Совета министров «Об установлении норм питания и норм обеспечения средствами личной гигиены отдельных категорий граждан».




В документы выделены нормы питания для разных категорий осужденных. 

Юрист «Весны» Павел Сапелко сравнил новое постановление Совмина с предыдущим документом от 21 ноября 2006 года и отмечает, что больших изменений, которые могли бы качественно повлиять на организацию питания заключенных, нынешнее постановление не содержит.

«По-прежнему это просто примерный перечень и количество продуктов, которые используются при приготовлении еды, причем речь идет о количестве «сырых» продуктов, а не готовой еды. Стоит иметь в виду, что специальной нормой предусмотрена также замена одних продуктов на другие в определенной пропорции.

Стали ли нормы обеспечения продуктами другими? Практически нет. Обращает на себя внимание резкое снижение количества рыбы – с 90-100 г до 55-60 г. И в норме уже - рыба с головой, тогда как раньше – без. Но взамен появились микроскопические 25 граммов курицы и 15-20 граммов колбасы. Немного снизилась норма хлеба», - подчеркивает правозащитник.

Если раньше полагалось 250 г овощей, то теперь в документе расписана граммовка тех самых 250 г отдельно для капусты (120 г), свеклы (40 г), моркови (30 г), лука (40 г), огурцов/томатов, кореньев и зелени (20 г). Также отдельной строкой указано, что каждому человеку в период с 1 ноября по 31 марта положено 5 г чеснока в сутки, а вместо 0,2 г горчичного порошка теперь выделяют 0,5 г универсальной приправы.

Павел Сапелко обращает внимание, что по обновленному постановлению осужденные к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа при отсутствии у них собственных средств обеспечиваются набором продуктов с последующим возмещением его стоимости по той же норме, что и лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах и тюрьмах (не привлекаемые к работам).

Однако, по-прежнему не решена проблема обеспечение заключенных различными типами питания – без свинины, без говядины, без глютена, вегетарианскими блюдами и другими видами диет.
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