В комментарии Еврорадио лидер группы Игорь Ворошкевич не смог назвать точную причину отмены.





"Не я этим занимался, а наш администратор. Но вроде бы сказали, что "гастрольки" не получают те, кто участвовал в дворовых концертах", — рассказывает Ворошкевич.





Музыкант также говорит, что в последнее время их перестали крутить по радио:





"Это я вижу по авторским отчислениям. Я же знаю, какие у меня были авторские. Но после Нового года их практически нет. Позавчера ходил проверить — у меня 61 копейка. Видимо, всё пойдет мальчикам из Барановичей [скорее всего, имеется в виду группа "Галасы ЗМеста". Но это не точно. — Еврорадио]".





Музыканты всё же не отказываются от идеи презентовать альбом. Но пока не известны ни дата мероприятия, ни формат.





"Сейчас неизвестно, что делать. Разве что будем проводить онлайн — очередной дурдом", — жалуется Ворошкевич.





30 марта группа "Разбитое сердце пацана" объявила о временном переезде в Украину. Музыканты объясняют: за последнее время им трижды отказывали в выдаче гастрольных удостоверений. А в начале марта стало известно, что концерт брестских рокеров "Дай Дорогу!" в минском клубе Re:Public, который был запланирован на 7 мая, также запретили.