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Впервые в истории "Оскар" будут вручать одновременно в нескольких городах

Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет с прямым включением с площадок в Лондоне и Париже. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает ТАСС.


По его информации, в ходе видеоконференции с номинантами организаторы сказали, что готовят площадки в столицах Великобритании и Франции, чтобы некоторые участники могли лично присутствовать на церемонии, несмотря на ограничения, которые накладывает пандемия коронавируса.

Такое решение обусловлено тем, что ранее устроители церемонии сообщили о намерении провести вручение наград в очном формате. Точные места дополнительных площадок пока не разглашаются.

Несмотря на подобное нововведение, организаторы призвали всех участников постараться приехать в Лос-Анджелес (штат Калифорния), где будет происходить основное действо. Расходы, связанные с необходимостью пребывания на карантине, будут компенсированы партнерами церемонии.

93-ю по счету церемонию вручения наград Американской академии киноискусств ранее планировалось провести 28 февраля 2021 года, однако она была перенесена на 25 апреля из-за пандемии. Трансляцию будет вести телекомпания ABC. В Лос-Анджелесе мероприятие пройдет сразу в двух местах - традиционно в театре Dolby на Голливудском бульваре, а также на центральном железнодорожном вокзале Union Station.

В этом году - впервые в истории "Оскара" - в конкурсе разрешено участвовать фильмам, которые не вышли на большие экраны, но транслировались на потоковых сервисах (в то же время у них должны быть запланированные даты премьеры в кинотеатре). Кроме того, сеть квалификационных кинотеатров была расширена за пределы Лос-Анджелеса, в перечень включены залы Нью-Йорка, Чикаго, Майами и Атланты.
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