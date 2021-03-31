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В Беларуси предлагается ввести уголовную ответственность за вождение без прав

Вскоре на рассмотрение депутатам будет представлен законопроект по внесению изменений в Уголовный кодекс.



О некоторых новациях в УК рассказала заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

Одно из самых важных новшеств коснется белорусских водителей. Точнее тех, кто сел за руль, не имея прав.
 
— Предлагается криминализовать деяния, связанные с вождением без прав, совершенные повторно в течение года после вынесения административного взыскания. Это станет дополнительным элементом обеспечения безопасности на дорогах. В этом вопросе важен превентивный эффект. Такие деяния повлекут за собой судимость со всеми вытекающими последствиями, цитирует  замминистра Беларусь Сегодня.
 
Что еще предлагается поменять в уголовном законодательстве?
 
Законопроектом устанавливается упрощенный порядок назначения наказания осужденному, злостно уклоняющемуся от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества. Теперь это будет не в порядке новой судимости, а через институт замены наказания на более суровое.

Расширяется перечень деяний, которые влекут уголовную ответственность по требованию лица, пострадавшего от преступления.

Предлагается увеличить длительность общественных работ с 240 до 360 часов.

Лица, которые нуждаются в продолжении лечения от алкоголизма или наркомании после отбытия наказания, принудительно будут находиться под амбулаторным наблюдением и лечением по месту жительства.

Исключается возможность применения ареста к лицам, не достигшим 16 лет (сегодня этот порог — 14 лет).

Ужесточается ответственность за угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества.

Суд сможет назначить штраф сразу с рассрочкой или отсрочкой его исполнения, чтобы стимулировать правопослушное поведение осужденных лиц. Для этого будут учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также материальное положение осужденного.
 
Blizko.by
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