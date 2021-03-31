



Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.





Министр рассказал, что буквально на днях в Беларусь поступила партия из России в 100 тыс. доз второго компонента "Спутник V" и она распределяется по территории страны.





"С середины апреля выходит первая стотысячная партия с "Белмедпрепаратов", она уже будет промышленной", - отметил он.





По его словам, после этого ежемесячно будет выпускаться по 500 тыс. вакцин на "Белмедпрепаратах".





При этом министр пояснил: когда специалисты говорят о 500 тыс. вакцин, подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек.





"И к осеннему сезону сможем достичь желаемой цифры - 4 млн человек", - сказал Пиневич.



