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А вы готовы рискнуть? Власти хотят до лета привить 1 млн беларусов вакциной от "Белмедпрепаратов"

В апреле - мае этого года планируется привить около 1 млн человек. И к осеннему сезону достичь желаемой цифры - 4 млн человек.


Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Министр рассказал, что буквально на днях в Беларусь поступила партия из России в 100 тыс. доз второго компонента "Спутник V" и она распределяется по территории страны. 

"С середины апреля выходит первая стотысячная партия с "Белмедпрепаратов", она уже будет промышленной", - отметил он.

По его словам, после этого ежемесячно будет выпускаться по 500 тыс. вакцин на "Белмедпрепаратах". 

При этом министр пояснил: когда специалисты говорят о 500 тыс. вакцин, подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек.

"И к осеннему сезону сможем достичь желаемой цифры - 4 млн человек", - сказал Пиневич.
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