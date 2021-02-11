11 февраля домой к 24-летнему жителю Ждановичей пришли из милиции. Парень рассказал TUT.BY , что в квартире у него провели осмотр, изъяли книгу Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя».





— Покупал книгу в декабре в «Академкниге», она свободно продавалась, — пояснил собеседник.





Сегодня, 31 марта, его вызвали в милицию и вручили протокол. Там сказано, что житель Ждановичей «в достоверно неустановленное время, но не позднее 21 часов 21 минут 11.02.2021» «осуществил хранение книги».





Речь идет о книге «Беларуская нацыянальная ідэя», в которой нашли «признаки проявления экстремизма» — милиция ссылается на заключение Минской областной экспертной комиссии от 4 марта 2021 года.





Парню выдали повестку в суд — за нарушение статьи 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).





Интересно, что в республиканском списке экстремистских материалов книги «Беларуская нацыянальная ідэя» по состоянию на 31 марта книги нет.





Напомним, что в Беларуси материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в республиканский список экстремистских материалов.





Книга «Беларуская нацыянальная ідэя» вышла в печать в 2020 году. В нее вошли разговоры из программы «Ідэя Х» на «Еврорадио», авторы передачи — Змитер Лукашук и Максим Горунов.





Собеседники людей — философы, литераторы, музыканты, художники, дипломаты, историки, айтишники. 85 интервью, 600 страниц. В книге журналисты пробовали выяснить, какая она, национальная идея, и есть ли она вообще, поясняет «Еврорадио».



