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Покупал в "Академкниге": парня будут судить за книгу "Белорусская национальная идея"

Книга Змитера Лукашука "Белорусская национальная идея", ранее свободно продававшаяся в магащинах, теперь признана "экстремистской" и за ее "хранение" человека будут судить.

Покупал в "Академкниге": парня будут судить за книгу "Белорусская национальная идея"
11 февраля домой к 24-летнему жителю Ждановичей пришли из милиции. Парень рассказал TUT.BY, что в квартире у него провели осмотр, изъяли книгу Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя».

— Покупал книгу в декабре в «Академкниге», она свободно продавалась, — пояснил собеседник.

Сегодня, 31 марта, его вызвали в милицию и вручили протокол. Там сказано, что житель Ждановичей «в достоверно неустановленное время, но не позднее 21 часов 21 минут 11.02.2021» «осуществил хранение книги».

Речь идет о книге «Беларуская нацыянальная ідэя», в которой нашли «признаки проявления экстремизма» — милиция ссылается на заключение Минской областной экспертной комиссии от 4 марта 2021 года.

Парню выдали повестку в суд — за нарушение статьи 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Интересно, что в республиканском списке экстремистских материалов книги «Беларуская нацыянальная ідэя» по состоянию на 31 марта книги нет.

Напомним, что в Беларуси материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в республиканский список экстремистских материалов.

Книга «Беларуская нацыянальная ідэя» вышла в печать в 2020 году. В нее вошли разговоры из программы «Ідэя Х» на «Еврорадио», авторы передачи — Змитер Лукашук и Максим Горунов. 

Собеседники людей — философы, литераторы, музыканты, художники, дипломаты, историки, айтишники. 85 интервью, 600 страниц. В книге журналисты пробовали выяснить, какая она, национальная идея, и есть ли она вообще, поясняет «Еврорадио».
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