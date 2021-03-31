Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак сообщила об усилении контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Она объяснила эту необходимость тем, что в Минске продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом:





"Поэтому хотелось бы обратить внимание руководителей организаций всех форм собственности на необходимость неукоснительно выполнять решение Минского горисполкома, которое предусматривает обязательный масочной режим, как для персонала, так и посетителей объектов, а также соблюдение противоэпидемиологических мер, оговоренных санитарно-эпидемиологической службой города.





Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска – барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции", - цитирует чиновницу blizko.by



