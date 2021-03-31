Третья волна началась? В Минске ужесточают контроль за соблюдением масочного режима
За нарушения могут привлечь к административной ответственности.
Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак сообщила об усилении контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Она объяснила эту необходимость тем, что в Минске продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом:
"Поэтому хотелось бы обратить внимание руководителей организаций всех форм собственности на необходимость неукоснительно выполнять решение Минского горисполкома, которое предусматривает обязательный масочной режим, как для персонала, так и посетителей объектов, а также соблюдение противоэпидемиологических мер, оговоренных санитарно-эпидемиологической службой города.
Не нужно забывать носить маски в общественных местах, транспорте. Мы не знаем, кто рядом с нами, здоровый человек или больной, а маска – барьер, который защищает нас от попадания в организм инфекции", - цитирует чиновницу blizko.by
14:34 31/03/2021
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