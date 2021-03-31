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Это уже коллапс или только начало? В витебском онкодиспансере рухнуло здание, откуда больным шел кислород

На территории Витебского областного клинического онкологического диспансера обрушилась стена в здании станции, откуда подавался кислород в корпуса с больными.

Это уже коллапс или только начало? В витебском онкодиспансере рухнуло здание, откуда больным шел кислород
«Это произошло в пятницу, 26 марта. Но мы оперативно справились с ситуацией: больных перевели в новый корпус, а кислород начали подавать с другой станции в нашей больнице», — сообщила TUT.BY главврач онкодиспансера Анжела Томчина.

Здание кислородной станции на территории онкодиспансера частично разрушилось 26 марта.

— Наша кислородная станция не была рассчитана на пандемию, на такое количество баллонов, которое используется при лечении коронавирусных больных. Раньше, при обычной нагрузке, мы ежедневно использовали около 25 баллонов, а сейчас в сутки уходило около 100. Вибрация на стены здания была большой, и произошло разрушение одной из них. Тем более эта постройка уже старая, — поясняет Анжела Томчина.

Главврач говорит, что «ситуация не аварийная».

— Как только по зданию пошли трещины, мы быстро предприняли все меры. Пациентов перевели в реанимацию второго хирургического корпуса, который у нас открылся месяц назад. Тут же отключили подачу кислорода в разрушившемся здании, вынесли оттуда все баллоны, перенесли их в другую кислородную станцию — она относится к этому же, новому хирургическому корпусу. И там идут операции, работает реанимация — все в штатном режиме, ничего страшного не произошло. Все службы сработали оперативно: и кислородчики, и анестезиологи.

В разрушившемся здании сделают ремонт:

— Управление здравоохранения нам выделило деньги на ремонт, и мы быстро ликвидируем проблему. При этом не просто сделаем ремонт, а постараемся модернизировать станцию, чтобы она выдерживала большую нагрузку.

Второй хирургический корпус областного онкодиспансера открылся после реконструкции в конце февраля 2021 года.

Корпус построили в 1979 году, а реконструкцию его начали в 2007-м. На это время хирургические онкологические отделения общей онкологии, опухолей головы и шеи переехали в радиологический корпус № 3, урологическое — в хирургический корпус № 5. За годы стройки от старого здания практически ничего не осталось, многое заменили, а также возвели четвертый этаж. В здании 150 коек.

Напомним, это не первое ЧП в Витебске, связанное с подачей кислорода больным.  Ранее о вопиющем факте рассказал уволенный заведующий отделением анестезиологии и реанимации БСМП Витебска Владимир Мартов. Тогда из-за отключения системы подачи кислорода в витебской БСМП, по словам врача, умерло несколько пациентов.
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