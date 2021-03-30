Премию Богушевича получила книга о Кастусе Калиновском

Фото: PEN-CENTRE.BY





Белорусский ПЕН объявил лауреата премии Франтишка Богушевича. В этом году победителем стал доктор истории, писатель и журналист Сергей Абламейко, автор книги "Каліноўскі і палітычнае нараджэньне Беларусі". В ней по-новому осмысляется процесс рождения модерной белорусской нации за последние более 200 лет, сообщает pen-centre.by.





Во времена пандемии коронавируса вручение премии Богушевича состоится онлайн — 31 марта в 19 часов. Абламейко в прямом эфире прочитает лекцию по своей книге, расскажет о фактах, которые в книгу не попали, ответит на вопросы зрителей.





Премия Франтишка Богушевича — ежегодная литературная премия. Она вручается с 1994 года за выдающуюся историческую прозу, которая способствует пробуждению исторического сознания и национальной независимости читателей.