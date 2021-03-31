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Сообщение об этом размещено на странице Посольства Беларуси в Болгарии в Facebook, пишет Полтитринг.





«С глубокой скорбью воспринял известие о скоропостижной кончине главы Mouzenidis Group, Почетного консула Республики Беларусь в г.Салоники Бориса Музенидиса. Не будет преувеличением сказать, что для многих белорусов его имя ассоциируется с первым знакомством с историей, культурой и достопримечательностями Греции. Будучи Почетным консулом Республики Беларусь, оказывал неоценимую помощь в защите прав и интересов белорусских граждан в Греции, а также в деле популяризации нашей страны в регионе. От всего сердца выражаю родным, близким и друзьям Бориса Феофилактовича, а также сотрудникам Mouzenidis Group искренние соболезнования и разделяю горе утраты», - написал посол Беларуси в Болгарии и Греции по совместительству Александр Лукашевич.





Сообщается, что руководитель Mouzenidis Travel посетил международную туристическую выставку в Москве 10 дней назад, но не вернулся домой вместе с другими представителями бизнеса. После выставки Музенидис почувствовал первые легкие симптомы коронавируса, но отказался от госпитализации. Они усугубились, и в пятницу вечером его срочно доставили в одну из больниц российской столицы. В субботу утром предприниматель умер от сердечного приступа, так как в прошлом у него были проблемы с сердцем.