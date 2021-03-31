+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Почетный консул Беларуси в Салониках Борис Музенидис умер от последствий, вызванных COVID-19

Президент Mouzenidis Group, почетный консул Республики Беларусь в г. Салоники Борис Музенидис умер в Москве от последствий, вызванных коронавирусом.

Источник фото: TRN

Сообщение об этом размещено на странице Посольства Беларуси в Болгарии в Facebook, пишет Полтитринг.

«С глубокой скорбью воспринял известие о скоропостижной кончине главы Mouzenidis Group, Почетного консула Республики Беларусь в г.Салоники Бориса Музенидиса. Не будет преувеличением сказать, что для многих белорусов его имя ассоциируется с первым знакомством с историей, культурой и достопримечательностями Греции. Будучи Почетным консулом Республики Беларусь, оказывал неоценимую помощь в защите прав и интересов белорусских граждан в Греции, а также в деле популяризации нашей страны в регионе. От всего сердца выражаю родным, близким и друзьям Бориса Феофилактовича, а также сотрудникам Mouzenidis Group искренние соболезнования и разделяю горе утраты», - написал посол Беларуси в Болгарии и Греции по совместительству Александр Лукашевич.

Сообщается, что руководитель Mouzenidis Travel посетил международную туристическую выставку в Москве 10 дней назад, но не вернулся домой вместе с другими представителями бизнеса. После выставки Музенидис почувствовал первые легкие симптомы коронавируса, но отказался от госпитализации. Они усугубились, и в пятницу вечером его срочно доставили в одну из больниц российской столицы. В субботу утром предприниматель умер от сердечного приступа, так как в прошлом у него были проблемы с сердцем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]