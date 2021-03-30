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Девушка села на монумент Победы, а силовики ее задержали за «осквернение» памятника

28-летнюю жительницу Минска задержали за «надругательство над монументом Победы». Девушка села на мраморный фундамент памятника с бело-красно-белым флагом и записала видео. Силовики же за это угрожают уголовным делом.


Милиционеры увидели правонарушение в том, что девушка сидела на мраморной плите монумента Победы у Вечного огня, пишет Белсат. Видео, которое записано 25 марта, она разместила в соцсетях. А 30 марта девушку схватили силовики.

Материалы проверки по факту «осквернения памятника» милиционеры передали в 

Следственный комитет. Против девушки могут возбудить уголовное дело.
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