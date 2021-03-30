Девушка села на монумент Победы, а силовики ее задержали за «осквернение» памятника

28-летнюю жительницу Минска задержали за «надругательство над монументом Победы». Девушка села на мраморный фундамент памятника с бело-красно-белым флагом и записала видео. Силовики же за это угрожают уголовным делом.