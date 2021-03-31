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Студентов БГУИР вызывают в прокуратуру на беседу. Поговорили с тем, кто ходил

Телеграм-канал «Мирный БГУИР» сообщил, что замдекана ФКСиС Владимир Логин «вызывает к себе студентов и раздаёт им повестки в прокуратуру».


dev.by поговорил с одним из студентов, который уже сходил на такую беседу.

К. — студент БГУИР. Ему не вручали повестку, но позвонил замдекана факультета. «Сказал, что завтра вызывают на профилактическую беседу в прокуратуру: это формальность — сходите».

— До вечера я думал, что не пойду, ведь повестки нет, зачем упрощать им жизнь? Да и слушать прокурора не хотелось. Потом на канале «Мирный БГУИР» вышел материал, что такие беседы — не допросы, но форма вызова в законе не указана, а привлечь за отказ явиться по ст. 24.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») могут, — рассказал молодой человек.

В итоге К. пошёл. «Подписал бумагу о том, что ознакомлен с новым КоАП — и 30 минут мы разговаривали о том, почему же я «на митинги несанкционированные хожу».

Собеседник dev.by говорит, что прокурор старался доказать ему, что «митинги незаконны, так как нарушают права граждан, не желающих слышать гудки машин. А не регистрируют их в официальном порядке, потому что оппозиции это выгодно». 

— Говорили про Тарайковского и Бондаренко, про Окрестина и журналисток «Белсата» — мол, нет таких, потому что «они не аккредитованы у нас и телеканал не зарегистрирован». Говорил прокурор и про насилие во время подавления протестов: «Раз не было заявлений о насилии/изнасилованиях, то следовательно — ничего не было». Я узнал, что он думает по поводу видео с задержанными: «Раз они соглашаются на видео это сказать, значит это правда». А ещё мы говорили про американскую полицию, которая с двух метров в лицо стреляет, и нашу человечную милицию. 

К. считает, его вызывали на беседу, потому что ранее он привлекался по 23.34. Собеседник dev.by говорит, что знает ещё о четырёх студентах БГУИР, которых тоже приглашали в прокуратуру.

Мы сделали запрос в вуз и попросили разъяснить:

- что за повестки вручают студентам, и только ли на ФКСиС или на других факультетах БГУИР тоже;
- вызывают ли всех или кого-то точечно;
- кто уполномочил именно замдекана выполнять эту работу;
- есть ли связь с тем, что на прошлой неделе на ФКСиС из окна был вывешен бело-красно-белый флаг? 

Опубликуем ответ администрации БГУИР, как только его получим.
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