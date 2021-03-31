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Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».





В Минске от коронавирусной инфекции привились уже более 10 тысяч человек. Пока вакцину получили медики, работники учреждений образования и соцобслуживания населения, а также те, кто проживает в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Но уже в апреле от COVID-19 смогут привиться все желающие.





- Уже более двух недель в амбулаторно-поликлинических учреждениях Минска и республики проводится вакцинация препаратами российского и китайского производства. Вводится два компонента с разбежкой в 21 – 28 дней. Вакцину, которая будет введена пациенту, определяет лечащий врач после осмотра и изучения амбулаторной карты, - пояснила главный врач 39 городской клинической поликлиники Ольга Есманчик.





До проведения вакцинации врачи обращают внимание на хронические заболевания, которые есть у пациентов, на острые заболевания, а также аллергические реакции на предыдущие вакцинации. Желающий получить прививку должен не болеть коронавирусной инфекцией либо же перенести ее за 3 – 6 месяцев перед вакцинацией.





После того, как будет введен препарат может быть повышение температуры, незначительные головные боли и реакция в месте введения вакцины.





Записаться на прививку от коронавируса можно записаться онлайн на сайте медучреждения, по телефону или при посещении поликлиники.





После вакцинации необходимо носить защитные маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.







