+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Бешенковичах проблемы с водой, пятеро детей в больнице

В Бешенковичах из-за аварии ухудшилось качество водопроводной воды, пятеро детей в больнице, сообщает районная газета "Заря" во вторник.


"Сегодня жители микрорайона улицы Молодёжной в Бешенковичах массово стали жаловаться на качество водопроводной воды. Её запах люди описывали по-разному – одним словом, он был весьма специфическим. Как выяснилось, к ухудшению качества воды привела авария на водопроводных сетях", - пишет издание. 

Люди начали жаловаться на ухудшение самочувствия после употребления воды. Главный врач центральной районной больницы Светлана Рощина рассказала, что сегодня в учреждение здравоохранения помещено 5 детей. По её словам, все находятся в удовлетворительном состоянии. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста детей.

Как сообщил изданию заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан, авария произошла в ночь с 29 по 30 марта. На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада Бешенковичского участка филиала "Лепельводоканал". Восстановительные работы велись целый день и продолжаются по настоящее время. С самого утра к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, был организован подвоз питьевой воды в цистернах (было задействовано 2 цистерны).
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]