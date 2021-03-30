Авиасообщение между Беларусью и Россией меняется с 1 апреля





Оперштаб решил, что будет осуществляться один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняли раньше.

Напомним, при въезде в Россию иностранцы обязаны иметь отрицательный результат теста на коронавирус по методу ПЦР, который был проведен не ранее чем за 72 часа до въезда в РФ.





Как сообщалось, международное авиасообщение между Россией и Беларусью, ранее прерванное из-за пандемии коронавируса, было ограниченно возобновлено с 21 сентября прошлого года.