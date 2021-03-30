Авиасообщение между Беларусью и Россией меняется с 1 апреля
Количество регулярных авиарейсов между Беларусью и Россией увеличится с 1 апреля, сообщает «Интерфакс-Запад», ссылаясь на оперативный штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Оперштаб решил, что будет осуществляться один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняли раньше.
Напомним, при въезде в Россию иностранцы обязаны иметь отрицательный результат теста на коронавирус по методу ПЦР, который был проведен не ранее чем за 72 часа до въезда в РФ.
Как сообщалось, международное авиасообщение между Россией и Беларусью, ранее прерванное из-за пандемии коронавируса, было ограниченно возобновлено с 21 сентября прошлого года.
21:35 30/03/2021
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