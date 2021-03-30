















Очевидцы рассказали «Нашей ниве» , что задерживали Пушкина сотрудники Кировского РОВД по запросу коллег из Гродно. «Поговорить» он идти отказался, поэтому на него надели наручники и вынесли четверо силовиков.





26 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина и менеджера культуры Павла Можейко за «реабилитацию и оправдание нацизма». Пушкин вернулся из Украины в тот же день, зная об уголовном деле.



