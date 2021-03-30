Музыканты группы "Разбітае сэрца пацана" уехали в Украину

"РСП за последний месяц три раза отказали в получении гастрольки, — пишут музыканты. — Мы все очень фанатично относимся к проекту, у нас скоро новый альбом и куча разных идей. Поэтому временно решили переехать в Киев".





В феврале 2021-го все четверо участников группы получили по 15 суток административного ареста за участие в подпольном концерте в Смолевичском районе. Их задержали вместе со всеми зрителями. Пресс-служба МВД тогда заявила, что происходило несанкционированное массовое мероприятие "под видом музыкальной вечеринки".





"Пока что [переехала в Украину] половина коллектива, ждем вторую, — пишут музыканты РСП. — Не знаем, что из этого получится и что будет завтра, но мы в любом случае попробуем".